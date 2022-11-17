Несколько взрывов произошло в Днепре — ТВ

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько взрывов произошло в украинском городе Днепре (бывший Днепропетровск). Об этом в четверг сообщил украинский телеканал «Рада».

Ряд СМИ информирует, что после это в части города пропало электричество.

В настоящий момент в большинстве регионов Украины объявлена воздушная тревога.