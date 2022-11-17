Несколько взрывов произошло в Днепре — ТВ
11:05 17.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Несколько взрывов произошло в украинском городе Днепре (бывший Днепропетровск). Об этом в четверг сообщил украинский телеканал «Рада».
Ряд СМИ информирует, что после это в части города пропало электричество.
В настоящий момент в большинстве регионов Украины объявлена воздушная тревога.
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