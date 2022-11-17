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В Киеве утверждают, что зерновая сделка будет продлена на 120 дней

12:32 17.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков считает, что зерновая сделка будет продлена на 120 дней.

«Черноморская зерновая инициатива будет продлена на 120 дней», — написал он в четверг на странице в «Твиттере».

Он уточнил, что решение было принято в Стамбуле. По его словам, «гарантами выполнения инициативы остались Организация Объединенных Наций и Турция». Министр напомнил, что за время инициативы Украина экспортировала более 11 миллионов тонн агропродукции в 38 стран мира. «Мы официально обратились к партнерам по инициативе с предложением продлить ее минимум на 1 год и приобщить к ней порт Николаева. Ожидаем ответа», — добавил он.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что зерновая сделка будет продлена на 120 дней. По его словам, это решение было принято совместно с генсеком ООН Антониу Гутерришем и президентом Турции Тайипом Эрдоганом. «Приняли ключевое решение в глобальной борьбе с продовольственным кризисом. Ожидаем официальное объявление от партнеров — Турции и ООН», — написал он в «Твиттере».

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