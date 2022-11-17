В рамках федерального проекта «Профессионалитет» пройдут первые стажировки педагогов на предприятиях

12:10

В рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет» федеральным оператором ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» в ноябре 2022 года впервые пройдут стажировки педагогических работников (преподавателей, методистов, мастеров производственного обучения) по освоению компетенций и получению производственных навыков с учетом реального сектора экономики. Они пройдут на предприятиях-лидерах 11 отраслей экономики РФ: сельскохозяйственной, фармацевтической, машиностроительной, судостроительной, авиастроительной, металлургической, горнодобывающей, химической, железнодорожной, легкой и атомной промышленности.

Федеральный проект «Профессионалитет» направлен на совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной деятельности слушателей с целью изучения и адаптации лучших практик производственного цикла на предприятиях реального сектора экономики с учетом отраслевой направленности. Стажировки пройдут на современном оборудовании с применением интегративных педагогических подходов.

В проекте примут участие 4000 человек из 42 субъектов Российской Федерации. В рамках стажировок будут раскрыты тонкости технологических процессов, практики цифровой трансформации производств, внедрения бережливых технологий. Педагоги профобучения совместно с наставниками от предприятий-партнеров вникнут во все тонкости современного производства, которые затем будут транслировать студентам в учебном процессе.

Стажировки дадут возможность педагогам увидеть технологии современного производства, это позволит им изменить мировоззрение и модернизировать образовательный процесс с учетом требований экономики.