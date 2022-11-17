0
0
123
НОВОСТИ

В рамках федерального проекта «Профессионалитет» пройдут первые стажировки педагогов на предприятиях

12:10 17.11.2022

В рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет» федеральным оператором ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» в ноябре 2022 года впервые пройдут стажировки педагогических работников (преподавателей, методистов, мастеров производственного обучения) по освоению компетенций и получению производственных навыков с учетом реального сектора экономики. Они пройдут на предприятиях-лидерах 11 отраслей экономики РФ: сельскохозяйственной, фармацевтической, машиностроительной, судостроительной, авиастроительной, металлургической, горнодобывающей, химической, железнодорожной, легкой и атомной промышленности.

Федеральный проект «Профессионалитет» направлен на совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной деятельности слушателей с целью изучения и адаптации лучших практик производственного цикла на предприятиях реального сектора экономики с учетом отраслевой направленности. Стажировки пройдут на современном оборудовании с применением интегративных педагогических подходов.

В проекте примут участие 4000 человек из 42 субъектов Российской Федерации. В рамках стажировок будут раскрыты тонкости технологических процессов, практики цифровой трансформации производств, внедрения бережливых технологий. Педагоги профобучения совместно с наставниками от предприятий-партнеров вникнут во все тонкости современного производства, которые затем будут транслировать студентам в учебном процессе.

Стажировки дадут возможность педагогам увидеть технологии современного производства, это позволит им изменить мировоззрение и модернизировать образовательный процесс с учетом требований экономики.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

13:05 17.11.2022
Практика выдворения на Украину пособников ВСУ сохраняется в Запорожской области — власти
0
45
13:00 17.11.2022
Конфликт на Украине больше всего вредит мировой экономике — глава МВФ
0
50
12:33 17.11.2022
Мэр Собянин: Московские компании-экспортеры смогут возместить часть затрат по контрактам текущего года
0
95
12:32 17.11.2022
В Киеве утверждают, что зерновая сделка будет продлена на 120 дней
0
100
12:20 17.11.2022
В Москве выявили 1 073 случая заражения коронавирусом за сутки
0
111
12:05 17.11.2022
ВСУ могут перебросить на запорожское направление до 40 тыс. человек — Рогов
0
136
12:00 17.11.2022
В России выявили 5 680 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
138
11:32 17.11.2022
Лондон лишил китайскую компанию права владеть британским производителем микрочипов
0
224
11:20 17.11.2022
Россия вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии
0
193
11:07 17.11.2022
Сбер развивает все виды бесконтактной оплаты: телефоном, QR-кодом и «улыбкой»
0
205

Возврат к списку