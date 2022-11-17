Израиль и ряд западных политиков хотели организовать в Иране гражданскую войну — глава МИД

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль и некоторые политики стран Запада планировали организовать в Иране гражданскую войну, которая привела бы к распаду страны. С таким заявлением выступил в четверг министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян.

«Израильский режим, а также ряд западных политиков попытались устроить в Иране гражданскую войну, которая должна была привести к распаду государства, — написал он на своей странице в „Твиттере“. — Однако они должны понимать, что Иран — это не Ливия и не Судан».

3 октября духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи указал, что не сомневается в участии США и Израиля в организации протестов в Иране. Похожее заявление он сделал 12 октября, когда расценил прокатившиеся по стране беспорядки как «неуклюжие происки врага против великих и новаторских достижений иранской нации».

Протесты в Иране не стихают уже на протяжении двух месяцев, с 16 сентября, когда состоялись похороны 22-летней Махсы Амини. Согласно официальной версии, эта курдская девушка была задержана полицией из-за неправильного ношения головного платка. При допросе у нее случился сердечный приступ, от которого она умерла. В социальных сетях, однако, была распространена информация о том, что Амини избили полицейские.