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Главы СВР и ЦРУ в Анкаре обсуждали вопросы неприменения ядерного оружия — Эрдоган

14:12 17.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главы СВР и ЦРУ Сергей Нарышкин и Уильям Бернс на прошедших на текущей неделе в Анкаре переговорах обсуждали вопросы неприменения ядерного оружия. Об этом сообщил в четверг турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган журналистам президентского пула по возвращении с саммита «Большой двадцатки» на острове Бали.

«По информации, полученной от главы [турецкой] разведки, Россия и США обсуждали вопросы неприменения ядерного оружия, и у сторон в настоящее время нет никаких попыток его использования. Мы хотим, чтобы они чаще встречались, и готовы способствовать этому. Это [применение ядерного оружия], не дай бог, приведет к возникновению новой мировой войны. Нельзя давать шанс этому», — подчеркнул президент Турции. Высказывания президента Турции приводит телеканал ТРТ.

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