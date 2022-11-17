Суд в Стокгольме признал указ об оплате в рублях форс-мажором, обязал Gasum выплатить долг «Газпрому»
14:32 17.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Арбитражный суд Стокгольма признал указ президента РФ о переходе на оплату за газ в рублях форс-мажором по контракту, а также обязал финскую Gasum выплатить «Газпром экспорту» задолженность в размере более 300 млн евро за поставки газа. Об этом говорится в сообщении российской компании.
«14 ноября 2022 года было принято решение по итогам арбитражного разбирательства ad hoc в Стокгольме между ООО „Газпром экспорт“ и финской компанией Gasum Oy. Арбитражный трибунал в своем решении, помимо прочего, обязал „Газум“ выплатить „Газпром экспорту“ задолженность в размере более 300 миллионов евро за поставки газа и в связи с неисполнением обязательства „бери или плати“, а также проценты за просрочку оплаты», — сказано в сообщении.
Также трибунал признал указ президента РФ от 31 марта 2022 г. о переходе на оплату за газ в рублях обстоятельством форс-мажора по контракту, подтвердив правомерность приостановки поставок газа в случае неосуществления покупателем оплаты в рублях, отмечает «Газпром экспорт».
НОВОСТИ
- 14:12 17.11.2022
- Главы СВР и ЦРУ в Анкаре обсуждали вопросы неприменения ядерного оружия — Эрдоган
- 14:07 17.11.2022
- СберТех представил комплексное отечественное решение для управления разработкой программного обеспечения
- 14:00 17.11.2022
- Беспилотник сбит над подстанцией «Кафа» в Крыму
- 13:32 17.11.2022
- Израиль и ряд западных политиков хотели организовать в Иране гражданскую войну — глава МИД
- 13:20 17.11.2022
- Совершившая теракт в Стамбуле призналась, что взорвала бомбу по приказу — ТВ
- 13:05 17.11.2022
- Практика выдворения на Украину пособников ВСУ сохраняется в Запорожской области — власти
- 13:00 17.11.2022
- Конфликт на Украине больше всего вредит мировой экономике — глава МВФ
- 12:33 17.11.2022
- Мэр Собянин: Московские компании-экспортеры смогут возместить часть затрат по контрактам текущего года
- 12:32 17.11.2022
- В Киеве утверждают, что зерновая сделка будет продлена на 120 дней
- 12:20 17.11.2022
- В Москве выявили 1 073 случая заражения коронавирусом за сутки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать