Суд в Стокгольме признал указ об оплате в рублях форс-мажором, обязал Gasum выплатить долг «Газпрому»

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Арбитражный суд Стокгольма признал указ президента РФ о переходе на оплату за газ в рублях форс-мажором по контракту, а также обязал финскую Gasum выплатить «Газпром экспорту» задолженность в размере более 300 млн евро за поставки газа. Об этом говорится в сообщении российской компании.

«14 ноября 2022 года было принято решение по итогам арбитражного разбирательства ad hoc в Стокгольме между ООО „Газпром экспорт“ и финской компанией Gasum Oy. Арбитражный трибунал в своем решении, помимо прочего, обязал „Газум“ выплатить „Газпром экспорту“ задолженность в размере более 300 миллионов евро за поставки газа и в связи с неисполнением обязательства „бери или плати“, а также проценты за просрочку оплаты», — сказано в сообщении.

Также трибунал признал указ президента РФ от 31 марта 2022 г. о переходе на оплату за газ в рублях обстоятельством форс-мажора по контракту, подтвердив правомерность приостановки поставок газа в случае неосуществления покупателем оплаты в рублях, отмечает «Газпром экспорт».