СберТех представил комплексное отечественное решение для управления разработкой программного обеспечения
14:07 17.11.2022
СберТех предлагает рынку новый российский программный продукт Platform V Works – семейство облачных инструментов для agile-разработки программных продуктов, командной работы и управления производственным процессом. Входящие в его состав решения полностью заменяют инструменты управления производственным процессом западных вендоров, позволяя выстроить архитектуру для всего цикла DevOps.
Platform V Works автоматизирует управление всеми этапами создания продукта от идеи до внедрения в промышленную эксплуатацию и учитывает лучшие практики организации процесса производства программного обеспечения (ПО).
В состав продукта входят компоненты для решения следующих задач:
– управление задачами;
– управление требованиями;
– управление тестированием;
– управление репозиториями дистрибутивов;
– версионный контроль исходного кода и конфигураций;
– сборка ПО;
– развертывание ПО;
– управление поставками дистрибутивов;
– генерация связанных синтетических тестовых данных для сквозных интеграционных тестов;
– контрактное тестирование API;
– аналитика и мониторинг производственного процесса;
– анализ зависимостей на лицензионную чистоту и уязвимости;
– анализ качества кода;
– управление проектными пространствами и доступами.
Инструменты интегрированы между собой и реализуют сквозной производственный процесс. Они созданы на базе собственных инновационных разработок и хорошо зарекомендовавших себя open source технологий, которые соответствуют стандартам корпоративного уровня в области безопасности, производительности и надежности.
Решение входит в состав цифровой облачной платформы Platform V, но может поставляться индивидуально. Инструменты Platform V Works можно развернуть на инфраструктуре клиента или использовать по модели SaaS (software as a service – программное обеспечение как услуга), что позволяет применять его компаниям с различным IТ-ландшафтом.
«Мы разработали альтернативу популярным западным продуктам для управления разработкой ПО, не уступающую им по эффективности и функциональности, – отметил генеральный директор СберТеха Максим Тятюшев. – Комплекс решений Platform V Works изначально был создан для решения задач Сбера, крупных корпораций и государственных учреждений, но его гибкая компонентная архитектура позволяет выбрать набор компонентов, подходящий для задач небольших компаний. Построение производственного процесса на основе компонентов Platform V Works позволяет повысить эффективность, скорость и качество создания продуктов. Чтобы обеспечить максимально удобный пользовательский опыт и сэкономить время перехода на отечественное решение, мы предусмотрели механизмы бесшовной миграции с западных аналогов».
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