Мировые СМИ необъективно освещают тему Украины — генсек федерации арабских информагентств
15:12 17.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Работа мировых СМИ при освещении событий на Украине лишена объективности. Такое мнение выразил в четверг в комментарии ТАСС генеральный секретарь Федерации арабских новостных агентств (FANA) Фарид Айяр.
«Вопрос [освещения средствами массовой информации украинского кризиса] в большей мере имеет отношение в политике, чем к медиасфере. Существуют страны, которые выступают против или поддерживают ту или иную сторону [конфликта]. Я полагаю, что здесь [в деятельности медиа] нет „золотой середины“. Различные государственные и медиаструктуры питают склонность к одной из сторон. В работе мировых СМИ в настоящее время отсутствует объективность», — заявил Айяр на полях проходящей в Абу-Даби 49-й конференции Генеральной Ассамблеи FANA.
НОВОСТИ
- 16:12 17.11.2022
- РФ будет настаивать на озвучивании Польшей данных о том, кто выпустил ракету
- 16:00 17.11.2022
- Киев показывает, что не хочет договариваться, предлагая вести переговоры публично — Песков
- 15:32 17.11.2022
- Зерновая сделка автоматически продлена на 120 дней — МИД РФ
- 15:29 17.11.2022
- Собянин: В Москве будет создан Федеральный центр беспилотных авиационных систем
- 15:00 17.11.2022
- Путин обновил состав СПЧ
- 14:32 17.11.2022
- Суд в Стокгольме признал указ об оплате в рублях форс-мажором, обязал Gasum выплатить долг «Газпрому»
- 14:12 17.11.2022
- Главы СВР и ЦРУ в Анкаре обсуждали вопросы неприменения ядерного оружия — Эрдоган
- 14:07 17.11.2022
- СберТех представил комплексное отечественное решение для управления разработкой программного обеспечения
- 14:00 17.11.2022
- Беспилотник сбит над подстанцией «Кафа» в Крыму
- 13:32 17.11.2022
- Израиль и ряд западных политиков хотели организовать в Иране гражданскую войну — глава МИД
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать