Мировые СМИ необъективно освещают тему Украины — генсек федерации арабских информагентств

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Работа мировых СМИ при освещении событий на Украине лишена объективности. Такое мнение выразил в четверг в комментарии ТАСС генеральный секретарь Федерации арабских новостных агентств (FANA) Фарид Айяр.

«Вопрос [освещения средствами массовой информации украинского кризиса] в большей мере имеет отношение в политике, чем к медиасфере. Существуют страны, которые выступают против или поддерживают ту или иную сторону [конфликта]. Я полагаю, что здесь [в деятельности медиа] нет „золотой середины“. Различные государственные и медиаструктуры питают склонность к одной из сторон. В работе мировых СМИ в настоящее время отсутствует объективность», — заявил Айяр на полях проходящей в Абу-Даби 49-й конференции Генеральной Ассамблеи FANA.