0
0
133
НОВОСТИ

Зеленский заявил, что коррупционеры покинули Украину, поэтому в стране коррупции нет

16:32 17.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проблемы коррупции в стране сейчас не существует.

«У нас нет коррупции, потому что многие коррупционеры покинули страну со всеми своими деньгами. Я думаю, что лучше им оставаться там, где они сейчас находятся», — сказал он в четверг на форуме новой экономики Bloomberg 2022.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 17.11.2022
Украинские силовики расстреляли в Херсоне 39 пророссийских активистов — экстренные службы
0
38
17:12 17.11.2022
Глава британского Минфина объявил о масштабном повышении налогов
0
92
17:00 17.11.2022
Голландский суд считает, что рейс MH17 был сбит из ЗРК «Бук» с поля под Первомайским
0
112
16:55 17.11.2022
Сбер запустил сервис «Куда привязаны ваши счета и карты»
0
130
16:12 17.11.2022
РФ будет настаивать на озвучивании Польшей данных о том, кто выпустил ракету
0
190
16:00 17.11.2022
Киев показывает, что не хочет договариваться, предлагая вести переговоры публично — Песков
0
202
15:32 17.11.2022
Зерновая сделка автоматически продлена на 120 дней — МИД РФ
0
220
15:29 17.11.2022
Собянин: В Москве будет создан Федеральный центр беспилотных авиационных систем
0
196
15:12 17.11.2022
Мировые СМИ необъективно освещают тему Украины — генсек федерации арабских информагентств
0
235
15:00 17.11.2022
Путин обновил состав СПЧ
0
227

Возврат к списку