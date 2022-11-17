Зеленский заявил, что коррупционеры покинули Украину, поэтому в стране коррупции нет
16:32 17.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проблемы коррупции в стране сейчас не существует.
«У нас нет коррупции, потому что многие коррупционеры покинули страну со всеми своими деньгами. Я думаю, что лучше им оставаться там, где они сейчас находятся», — сказал он в четверг на форуме новой экономики Bloomberg 2022.
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