Зеленский заявил, что коррупционеры покинули Украину, поэтому в стране коррупции нет

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проблемы коррупции в стране сейчас не существует.

«У нас нет коррупции, потому что многие коррупционеры покинули страну со всеми своими деньгами. Я думаю, что лучше им оставаться там, где они сейчас находятся», — сказал он в четверг на форуме новой экономики Bloomberg 2022.