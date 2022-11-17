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Голландский суд считает, что рейс MH17 был сбит из ЗРК «Бук» с поля под Первомайским

17:00 17.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд в Гааге считает, что рейс MH17 был сбит из ЗРК «Бук» с поля под Первомайским в Донбассе, которое на тот момент контролировалось Донецкой Народной Республикой. Об этом заявил в четверг на слушаниях судья Хендрик Стейнхёйс, оглашая приговор по уголовному делу о крушении «Боинга» на Украине в июле 2014 года.

«Суд придерживается того мнения, что „Боинг“ потерпел крушение при запуске ракеты из ЗРК „Бук“ с поля под поселком Первомайский, — отметил он. — При этом погибли все находившиеся на борту 298 человек».

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