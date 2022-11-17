Глава британского Минфина объявил о масштабном повышении налогов
17:12 17.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Великобритания столкнулась с серьезными экономическими вызовами, которые требуют ответственного подхода к госфинансам и вынуждают повышать налоги. Об этом в четверг сообщил министр финансов Соединенного Королевства Джереми Хант, выступая в Палате общин британского парламента.
«Перед лицом беспрецедентных глобальных потрясений семьи, пенсионеры, предприятия, учителя, медсестры и многие другие беспокоятся о своем будущем. Поэтому сегодня мы предлагаем план по борьбе с кризисом, [вызванным] ростом стоимости жизни, и восстановлению нашей экономики», — сказал он, представляя экономическую программу сформированного в октябре правительства во главе с премьер-министром Риши Сунаком. Новые меры, в частности, предполагают распространение самой высокой ставки НДФЛ в размере 45% на тех, чей годовой заработок превышает 125 тыс. фунтов (148 тыс. долларов). В настоящее время эта ставка предусмотрена для тех, кто зарабатывает более 150 тыс. фунтов (178 тыс. долларов) в год.
Кроме того, Хант объявил о повышении налога на прибыль энергетических компаний с 25% до 35% с 1 января по 28 марта на фоне роста тарифов на электроэнергию в стране. Правительство также с 2023 года введет новый налог в размере 45% на сверхприбыль компаний, занимающихся возобновляемыми источниками энергии. Власти рассчитывают, что эти меры позволят получить в бюджет 14 млрд фунтов (16,6 млрд долларов).
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