Украинские силовики расстреляли в Херсоне 39 пророссийских активистов — экстренные службы

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевские силовики расстреляли в Херсоне 39 сторонников РФ и 74 увезли в неизвестном направлении. Об этом в четверг сообщил журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.

«Украинские силовики под руководством западных „советников“ проводят показательные карательные акции в отношении жителей города Херсона, которым не удалось эвакуироваться на левый берег Днепра. Достоверно известно о расстреле 39 пророссийских активистов. Их тела не были выданы родственникам и планируются к использованию в постановочных сценах, якобы свидетельствующих о военных преступлениях России. 74 человека вывезены в неизвестном направлении», — сказал он.

По словам представителя экстренных служб, киевские силовики проводят обыски и разоряют дома эвакуировавшихся из Херсона жителей, посылают им фото- и видеокадры этих действий с целью устрашения. «Все совершаемые украинской стороной преступления документируются российскими правоохранительными органами», — подчеркнул он.