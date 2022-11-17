Украинские силовики расстреляли в Херсоне 39 пророссийских активистов — экстренные службы
17:40 17.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киевские силовики расстреляли в Херсоне 39 сторонников РФ и 74 увезли в неизвестном направлении. Об этом в четверг сообщил журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.
«Украинские силовики под руководством западных „советников“ проводят показательные карательные акции в отношении жителей города Херсона, которым не удалось эвакуироваться на левый берег Днепра. Достоверно известно о расстреле 39 пророссийских активистов. Их тела не были выданы родственникам и планируются к использованию в постановочных сценах, якобы свидетельствующих о военных преступлениях России. 74 человека вывезены в неизвестном направлении», — сказал он.
По словам представителя экстренных служб, киевские силовики проводят обыски и разоряют дома эвакуировавшихся из Херсона жителей, посылают им фото- и видеокадры этих действий с целью устрашения. «Все совершаемые украинской стороной преступления документируются российскими правоохранительными органами», — подчеркнул он.
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