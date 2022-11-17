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По делу о крушении рйса MH17 голландский суд заочно приговорил к пожизненному заключению трех человек

18:30 17.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Голландский суд заочно приговорил к пожизненному заключению трех из четырех фигурантов дела о крушении «Боинга» на Украине в июле 2014 года. Соответствующее решение огласил в четверг судья Хендрик Стейнхёйс.

«В данном случае [для виновных] возможно только самое тяжелое наказание», — сказал он.

Ранее суд признал виновными в причастности к крушению «Боинга» бывшего главу ополченцев ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) и его подчиненных Сергея Дубинского и Леонида Харченко. Четвертый обвиняемый Олег Пулатов, чьи интересы представляли двое голландских адвокатов, был оправдан.

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