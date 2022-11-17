За перевод денег за рубеж по СБП физлицам нужно будет заплатить комиссию

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России утвердил для физлиц комиссию в 6 руб. за трансграничный перевод через систему быстрых платежей (СБП) вне зависимости от суммы перевода. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Согласно решению совета директоров ЦБ, с 19 декабря 2022 года комиссия для физлиц за трансграничный перевод в рамках СБП составит 6 рублей вне зависимости от суммы перевода. Тариф за зачисление денежных средств на счет клиента-получателя составит 0 руб.