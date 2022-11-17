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НОВОСТИ

Всех жителей призывной категории могут забрать в ВСУ

19:25 17.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины в Херсоне готовят мобилизационные мероприятия в отношении всех граждан призывного возраста, сообщил журналистам в четверг представитель экстренных служб региона.

«По информации, полученной от источников в ВСУ, в настоящий момент в Херсоне и правобережье готовятся мобилизационные мероприятия [в отношении] всех граждан призывного возраста», — сказал представитель экстренных служб.

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