Всех жителей призывной категории могут забрать в ВСУ
19:25 17.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«По информации, полученной от источников в ВСУ, в настоящий момент в Херсоне и правобережье готовятся мобилизационные мероприятия [в отношении] всех граждан призывного возраста», — сказал представитель экстренных служб.
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