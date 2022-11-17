По судебной системе Нидерландов нанесен репутационный удар - МИД РФ
20:10 17.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Глубоко сожалеем, что Окружной суд Гааги пренебрег принципами беспристрастного правосудия в угоду текущей политической конъюнктуре, нанеся тем самым серьезный репутационный удар по всей судебной системе Нидерландов», — говорится в документе.
«Как ход, так и итоги разбирательства свидетельствуют о том, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление продвигаемой Гаагой и ее соратниками по Совместной следственной группе версии о причастности России к трагедии. Несмотря на то, что наша страна не является стороной данного процесса, голландская прокуратура всячески старалась представить дело иначе», — указывается в сообщении российского дипведомства.
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