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НОВОСТИ

По судебной системе Нидерландов нанесен репутационный удар - МИД РФ

20:10 17.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва сожалеет, что голландский суд по делу о крушении малайзийского «Боинга» на Украине в июле 2014 года пренебрег принципами беспристрастного правосудия в угоду политической конъюнктуре. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении МИД РФ.

«Глубоко сожалеем, что Окружной суд Гааги пренебрег принципами беспристрастного правосудия в угоду текущей политической конъюнктуре, нанеся тем самым серьезный репутационный удар по всей судебной системе Нидерландов», — говорится в документе.

«Как ход, так и итоги разбирательства свидетельствуют о том, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление продвигаемой Гаагой и ее соратниками по Совместной следственной группе версии о причастности России к трагедии. Несмотря на то, что наша страна не является стороной данного процесса, голландская прокуратура всячески старалась представить дело иначе», — указывается в сообщении российского дипведомства.

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