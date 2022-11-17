В Эстонии секретная комиссия составила карту советских памятников, вероятно, на снос - СМИ

21:00 Источник: Интерфакс

В Эстонии рабочая группа Государственной канцелярии нанесла на карту 322 памятника и надгробия советских солдат и дала им свою оценку и рекомендации относительно их дальнейшей судьбы.

"И список, и состав комиссии по-прежнему засекречены, но члены правительства указали на возможность того, что список может быть обнародован", - сообщил в четверг портал ERR.

С июня в Государственной канцелярии действует засекреченная комиссия по памятникам, задачей которой является определение надгробных знаков и памятников с советскими символами, подлежащих снятию или замене на нейтральные знаки. По данным Государственной канцелярии, список памятников дополнен оценками и рекомендациями, которые также являются пока секретными.