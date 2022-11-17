В Эстонии секретная комиссия составила карту советских памятников, вероятно, на снос - СМИ
21:00 17.11.2022 Источник: Интерфакс
"И список, и состав комиссии по-прежнему засекречены, но члены правительства указали на возможность того, что список может быть обнародован", - сообщил в четверг портал ERR.
С июня в Государственной канцелярии действует засекреченная комиссия по памятникам, задачей которой является определение надгробных знаков и памятников с советскими символами, подлежащих снятию или замене на нейтральные знаки. По данным Государственной канцелярии, список памятников дополнен оценками и рекомендациями, которые также являются пока секретными.
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