0
0
114
НОВОСТИ

В Эстонии секретная комиссия составила карту советских памятников, вероятно, на снос - СМИ

21:00 17.11.2022 Источник: Интерфакс

В Эстонии рабочая группа Государственной канцелярии нанесла на карту 322 памятника и надгробия советских солдат и дала им свою оценку и рекомендации относительно их дальнейшей судьбы.

"И список, и состав комиссии по-прежнему засекречены, но члены правительства указали на возможность того, что список может быть обнародован", - сообщил в четверг портал ERR.

С июня в Государственной канцелярии действует засекреченная комиссия по памятникам, задачей которой является определение надгробных знаков и памятников с советскими символами, подлежащих снятию или замене на нейтральные знаки. По данным Государственной канцелярии, список памятников дополнен оценками и рекомендациями, которые также являются пока секретными.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:10 17.11.2022
По судебной системе Нидерландов нанесен репутационный удар - МИД РФ
0
222
19:25 17.11.2022
Всех жителей призывной категории могут забрать в ВСУ
0
277
18:45 17.11.2022
За перевод денег за рубеж по СБП физлицам нужно будет заплатить комиссию
0
292
18:30 17.11.2022
По делу о крушении рйса MH17 голландский суд заочно приговорил к пожизненному заключению трех человек
0
287
17:40 17.11.2022
Украинские силовики расстреляли в Херсоне 39 пророссийских активистов — экстренные службы
0
394
17:12 17.11.2022
Глава британского Минфина объявил о масштабном повышении налогов
0
354
17:00 17.11.2022
Голландский суд считает, что рейс MH17 был сбит из ЗРК «Бук» с поля под Первомайским
0
354
16:55 17.11.2022
Сбер запустил сервис «Куда привязаны ваши счета и карты»
0
444
16:32 17.11.2022
Зеленский заявил, что коррупционеры покинули Украину, поэтому в стране коррупции нет
0
352
16:12 17.11.2022
РФ будет настаивать на озвучивании Польшей данных о том, кто выпустил ракету
0
410

Возврат к списку