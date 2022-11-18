США просят Киев и европейских союзников осторожнее говорить об инциденте в Польше - Politico

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители властей США в течение последних двух дней обращались к европейским лидерам и окружению президента Украины Владимира Зеленского, призывая их проявлять осторожность в комментариях, касающихся причин взрыва в Польше. Об этом сообщила в четверг со ссылкой на источники газета Politico.

По данным издания, "в рамках серии телефонных бесед" американские чиновники также потребовали от своих союзников по НАТО воздерживаться от категоричных заявлений до завершения расследования инцидента Варшавой.

Как отмечает газета, Киев не хочет брать на себя ответственность за произошедшее. Настаивать на более тесной координации в вопросе публичных заявлений о случившемся Соединенным Штатам приходится из-за утверждений Зеленского о том, что упавшая в Польше ракета не была украинской, пишет Politico. Из-за этого чиновники США в среду вынуждены были связываться со своими коллегами из стран НАТО, чтобы сообщить им, что, по мнению Вашингтона, речь идет о "ракете, произведенной, по всей видимости, в России и [запущенной] с Украины". "Его нужно будет много убеждать. <...> Он все еще не увидел доказательств", - заявил Politico неназванный западный чиновник, говоря о Зеленском.

Вскоре после ЧП в Польше Зеленский возложил ответственность за произошедшее на Россию. На следующий день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что ракета, скорее всего, была украинской. Как пишет Politico, разные заявления демонстрируют "одно из первых крупных расхождений во мнениях" между Вашингтоном и Киевом. "Этот альянс в течение почти девяти месяцев действовал в основном быстро и скоординированно в том, что касалось помощи Украине <...>. Официальные лица США умаляют значимость разногласий, но возможность того, что эта война продолжится зимой, означает, что таких трещин может стать больше и что Москва может этим воспользоваться", - отмечается в статье.