На Украине не обнаружены следы изготовления «грязной бомбы» — резолюция МАГАТЭ

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) принял в четверг резолюцию, в которой заявил, что на Украине не обнаружены следы изготовления «грязной бомбы». Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«Совет управляющих приветствует оценку генерального директора, что агентство не обнаружило признаков незадекларированной ядерной деятельности или материалов, связанных с разработкой устройств для рассеивания радиации („грязных бомб“), в трех местах на Украине», — говорится в сообщении.