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Киевский режим трижды доказал миру несостоятельность НАТО — Володин

10:20 18.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевский режим трижды доказал всему миру несостоятельность НАТО, сейчас все наблюдают начало конца Североатлантического альянса. Такое мнение выразил в пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Совершенно очевидно — это начало конца НАТО. Самое интересное, что вскормленный на натовском оружии киевский режим стал его могильщиком. <…> Киевский режим трижды доказал всему миру несостоятельность НАТО», — написал Володин в своем телеграм-канале.

Парламентарий привел три примера, подтверждающих его мнение: когда над Черным морем ракетой был сбит румынский истребитель; когда беспилотник пролетел через территории Румынии, Венгрии, Хорватии — трех стран НАТО — и взорвался в Загребе; когда по Польше ударила украинская ракета.

«Представьте, что было [бы], если [президент Украины Владимир] Зеленский обладал [бы] ядерным оружием», — отметил спикер палаты.

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