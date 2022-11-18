Медведев уверен, что Конгресс США приостановит «безоглядную поддержку» Киева
11:00 18.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Конгресс США рано или поздно приостановит «безоглядную поддержку» Киева, «Америка всегда бросала своих друзей». Такое мнение высказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.
«Настроение у обычных американцев начнет постепенно разворачиваться в сторону реальности», — предрек Медведев. «Этот эффект будет накапливаться до тех пор, пока в Конгрессе не приостановят безоглядную поддержку националистического режима на Украине», — подчеркнул он. Политик подчеркнул, что убежден в том, что это случится. «Америка всегда бросала своих друзей. <…> Так будет рано или поздно и в этот раз», — заметил он.
НОВОСТИ
- 12:05 18.11.2022
- В России выявили 5 546 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:00 18.11.2022
- Прокуратура Швеции подтвердила факт диверсии на «Северных потоках»
- 11:32 18.11.2022
- Санкционная политика ЕС — шаг к войне, считает премьер Венгрии
- 11:24 18.11.2022
- Половина россиян продолжают работать даже при простуде
- 11:20 18.11.2022
- России не о чем говорить с США по Украине — Рябков
- 11:10 18.11.2022
- Собянин: На набережной реки Яузы появится сквер в честь авиаконструктора Туполева
- 11:05 18.11.2022
- В России активизировался эпидпроцесс по гриппу, ОРВИ и ковиду — Роспотребнадзор
- 10:32 18.11.2022
- Суд оштрафовал подругу курганского студента, готовившего нападение на техникум
- 10:20 18.11.2022
- Киевский режим трижды доказал миру несостоятельность НАТО — Володин
- 10:05 18.11.2022
- Поддержка террористов является частью внешней политики некоторых стран — Моди
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать