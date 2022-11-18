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Медведев уверен, что Конгресс США приостановит «безоглядную поддержку» Киева

11:00 18.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конгресс США рано или поздно приостановит «безоглядную поддержку» Киева, «Америка всегда бросала своих друзей». Такое мнение высказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

«Настроение у обычных американцев начнет постепенно разворачиваться в сторону реальности», — предрек Медведев. «Этот эффект будет накапливаться до тех пор, пока в Конгрессе не приостановят безоглядную поддержку националистического режима на Украине», — подчеркнул он. Политик подчеркнул, что убежден в том, что это случится. «Америка всегда бросала своих друзей. <…> Так будет рано или поздно и в этот раз», — заметил он.

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