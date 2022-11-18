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НОВОСТИ

В России активизировался эпидпроцесс по гриппу, ОРВИ и ковиду — Роспотребнадзор

11:05 18.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Активизировался эпидемический процесс по ковиду, гриппу и другим острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ), но заболеваемость сейчас еще находится на незначительном уровне. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Несмотря на незначительные показатели заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19, с наступлением осенне-зимнего периода в России активизировался эпидпроцесс по вышеупомянутой группе инфекций», — говорится в сообщении.

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