Санкционная политика ЕС — шаг к войне, считает премьер Венгрии
11:32 18.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что санкционная политика Евросоюза в отношении России подталкивает сообщество к войне. Выступая в пятницу утром в эфире радиостанции «Кошут», он подчеркнул, что для урегулирования конфликта на Украине нужны не ограничительные меры, а мирные переговоры.
«Санкционная политика — это шаг к войне», — заявил глава правительства. По его словам, если кто-то вмешивается в военный конфликт с помощью санкций, то «становится на позицию той или иной стороны и делает шаг к войне». Чтобы урегулировать ситуацию на Украине, требуются прекращение огня и начало мирных переговоров между участниками конфликта, отметил Орбан.
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