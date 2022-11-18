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Собянин: На набережной реки Яузы появится сквер в честь авиаконструктора Туполева

11:10 18.11.2022

Скверу вдоль набережной реки Яузы в Москве присвоят название в честь авиаконструктора Андрея Туполева. Соответствующее постановление подписано мэром столицы Сергеем Собяниным.

Имя конструктора получит ранее безымянная озелененная территория, расположенная в Басманном районе, рядом с главным зданием ПАО «Туполев» - вдоль набережной реки Яузы, носящей имя Академика Туполева, вблизи примыкания к ней Елизаветинского переулка

Решение правительства Москвы приурочили к празднованию столетия основания опытно-конструкторского бюро Андрея Туполева, проходящего в 2022 году по указу президента РФ. Напомним, конструкторское бюро Туполева разработало около 300 моделей и модификаций самолетов, из которых около 90 было реализовано в опытных образцах и более 40 строились серийно.

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