В России выявили 5 546 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 546, летальных исходов из-за ковида — на 60. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 5 680 случаев заражения и 61 смерть, всего с начала пандемии — 21 525 567 и 391 333 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 6 888 против 6 735 днем ранее, до 20 932 860.