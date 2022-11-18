В России выявили 5 546 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:05 18.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 546, летальных исходов из-за ковида — на 60. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в стране зарегистрировали 5 680 случаев заражения и 61 смерть, всего с начала пандемии — 21 525 567 и 391 333 соответственно.
Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 6 888 против 6 735 днем ранее, до 20 932 860.
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