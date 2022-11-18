Суд взыскал с Ройзмана и других организаторов акции в Екатеринбурге 565 тыс. руб. для МВД

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Октябрьский районный суд Екатеринбурга взыскал в пользу ГУ МВД по Свердловской области 565 тыс. рублей с экс-главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана и других организаторов несогласованной акции в 2021 году, передает корр. ТАСС из суда. Данная сумма компенсирует расходы, затраченные на привлечение сотрудников ведомства к работе на акции в выходной день.

«Суд решил исковые требования удовлетворить, взыскать 565 142 рубля», — сказала судья.