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НОВОСТИ

СберТройка награждена за лучшее решение по цифровизации транспорта

12:30 18.11.2022

СберТройка удостоена премии «Формула движения» в номинации «Лучшее решение в области цифровизации транспорта».

Эксперты высоко оценили запуск единой билетной системы на базе московской транспортной карты «Тройка» в 24 регионах России от Карелии до Хабаровского края. Благодаря усилиям компании 32 млн россиян могут быстро, удобно и безопасно оплачивать проезд в общественном транспорте «Тройкой». Пополнить карту можно в 53 тыс. банкоматов Сбера по всей стране.

В мае 2022 года компания запустила первый маркетплейс «Суда сюда», на котором можно купить билеты на разные виды судов в Москве. Им уже пользуются 55% пассажиров речного транспорта столицы.

В 2021 году проект СберТройки был признан лучшим в мире технологическим решением на транспорте по версии Transport Ticketing Awards.

СберТройка — совместная IT-компания Сбера, правительства Москвы и правительства Московской области.

Национальная премия за достижения в области транспорта и транспортной инфраструктуры «Формула движения» учреждена в 2014 году общественным советом Минтранса России и в этом году вручается в 9й раз. Премия призвана содействовать развитию транспортной инфраструктуры, повышению уровня транспортных услуг и стимулированию государственных и коммерческих структур к решению значимых проблем транспортной сферы. С 2016 года проходит при официальной поддержке правительства Российской Федерации.

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