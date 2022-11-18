У Киева все еще есть возможности для изготовления и применения «грязной бомбы» — Рябков

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевский режим по-прежнему располагает возможностями для изготовления и применения «грязной бомбы». Об этом заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Возможности для изготовления подобного устройства („грязной бомбы“ — прим. ТАСС) и его применения в провокационных целях на Украине есть», — сказал он журналистам.