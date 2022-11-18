Россия выплатила 11,1 млрд рублей беженцам, прибывшим с Украины и Донбасса

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Единовременные выплаты материальной помощи получили 1,11 млн беженцев, которые прибыли в РФ с территорий Украины и Донбасса. Об этом в пятницу на заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека, посвященного защите прав человека в сфере миграции, сообщил замглавы МЧС РФ Анатолий Супруновский.

«Осуществлены выплаты 1 млн 110 тыс. граждан на общую сумму 11 млрд 100 млн рублей», — сказал он.