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Диалог с Западом может стать укрепляющим элементом в переговорах РФ и Украины — Песков

14:12 18.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Диалог с Западом может стать направляющим и подкрепляющим элементом в переговорах России и Украины, поскольку позиция Киева без общения с ним весьма изменчивая. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Предыдущий опыт общения с Киевом показывает, что без разговора с Западом позиция Киева весьма и весьма изменчива. Поэтому, безусловно, направляющим, подкрепляющим и укрепляющим элементом такого общения могло бы быть и общение с Западом, ибо директивы, которые поступают оттуда весьма скрупулезно выполняются Киевом», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС, возможны ли переговоры по Украине только с Киевом или есть смысл говорить и с Западом.

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