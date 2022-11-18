Контакты глав СВР и ЦРУ сыграли ключевую роль в предотвращении эскалации — Эрдоган

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Контакты директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина и главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса 14 ноября в Анкаре «сыграли ключевую роль в предотвращении неконтролируемой эскалации». Об этом заявил в пятницу президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

Как сообщили журналистам в канцелярии турецкого лидера, Эрдоган заявил, что затягивание российско-украинского конфликта «увеличит риски, поэтому необходимо оживить дипломатические переговоры». «Президент Эрдоган заявил, что контакты между руководителями российской и американской разведок в Турции сыграли ключевую роль в предотвращении неконтролируемой эскалации на местах», — отметили в канцелярии.