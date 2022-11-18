0
0
96
НОВОСТИ

Контакты глав СВР и ЦРУ сыграли ключевую роль в предотвращении эскалации — Эрдоган

14:32 18.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Контакты директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина и главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса 14 ноября в Анкаре «сыграли ключевую роль в предотвращении неконтролируемой эскалации». Об этом заявил в пятницу президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

Как сообщили журналистам в канцелярии турецкого лидера, Эрдоган заявил, что затягивание российско-украинского конфликта «увеличит риски, поэтому необходимо оживить дипломатические переговоры». «Президент Эрдоган заявил, что контакты между руководителями российской и американской разведок в Турции сыграли ключевую роль в предотвращении неконтролируемой эскалации на местах», — отметили в канцелярии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 18.11.2022
РФ является главной страной в Арктике, но ее пытаются задвинуть на периферию — Медведев
0
41
15:00 18.11.2022
Падение ракеты в Польше было несчастным случаем — президент
0
65
14:39 18.11.2022
Мэр Собянин: Технический пуск Большой кольцевой линии метро будет проведен до конца года
0
105
14:28 18.11.2022
Сбер повысил ставки по вкладам в юанях
0
127
14:12 18.11.2022
Диалог с Западом может стать укрепляющим элементом в переговорах РФ и Украины — Песков
0
156
14:00 18.11.2022
Рябков призвал Совет управляющих МАГАТЭ озаботиться тем, откуда идут обстрелы ЗАЭС
0
158
13:32 18.11.2022
Финляндия потратит 380 млн евро на постройку заграждений на границе с РФ
0
182
13:20 18.11.2022
Россия выплатила 11,1 млрд рублей беженцам, прибывшим с Украины и Донбасса
0
190
13:05 18.11.2022
У Киева все еще есть возможности для изготовления и применения «грязной бомбы» — Рябков
0
194
13:00 18.11.2022
Польша тормозит принятие в ЕС решения о признании обхода санкций преступлением — Politico
0
212

Возврат к списку