РФ является главной страной в Арктике, но ее пытаются задвинуть на периферию — Медведев
15:12 18.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия является главным арктическим государством, но ее пытаются задвинуть на периферию в этом регионе. Об этом заявил в пятницу замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии по вопросам обеспечения национальных интересов России в Арктике.
«Мы знаем, насколько сейчас вопрос использования Северного морского пути и вообще присутствия в Арктике стал политизирован, как много там интересов сталкивается. Как часто нас пытаются, несмотря на то, что мы по сути главное арктическое государство, куда-то выдвинуть с центрального поля, задвинуть, наоборот, на периферию, принимать какие-то решения даже без нас», — заявил он.
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