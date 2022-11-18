Мэр Собянин: Технический пуск Большой кольцевой линии метро будет проведен до конца года

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Технический пуск Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена произведут до конца 2022 года. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, процесс строительства нового кольца метро завершается. «До конца этого года мы проведем технический пуск на оставшемся участке: северо-восточный, восточный и южный, таким образом, кольцо замкнется. Мы находимся на южном участке, это старая ветка, Каховская-Каширская, которая была самая короткая и самая невостребованная, идет ее полная реконструкция, по сути дела новое строительство, интеграция в БКЛ», - сообщил градоначальник, который осмотрел как идет реконструкция станции «Варшавская» БКЛ.

По данным городских властей, общая строительная готовность Большого кольца составила 97%, в частности, уже пройдены все тоннели. Планируется, что после включения Каховской линии в состав БКЛ интервал движения удастся сократить в несколько раз - до 1,6 минуты, а пассажиры смогут без пересадки добираться в десятки районов Москвы.

Запуск нового участка БКЛ и открытие в его составе станции «Варшавская» улучшит транспортное обслуживание жителей Зюзина, Москворечья-Сабурова, Нагорного района и Нагатино-Садовников, где живут более 370 тыс. горожан.

Также на 25% снизится загрузка Кольцевой линии и на 16% на участки Замоскворецкой и Серпуховско-Тимирязевской линий метро. Станцию «Каширская» Замоскворецкой линии получится разгрузить на 23%, «Коломенскую» - на 10%, «Павелецкую» - до 12%, «Севастопольскую» - до 35%.

Кроме того, открытие новых станций снизит до 8% нагрузку на Каширское шоссе, на проспект Андропова - до 12%, на Варшавское шоссе - до 7% Все это приведет к улучшению экологическую ситуацию в мегаполисе.