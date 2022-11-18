Белоусов назвал Россию «островком стабильности»

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия сегодня является «островком стабильности» на фоне высокой неопределенности в мире, считает первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

«У нас в этом отношении все гораздо более устойчиво. В этом смысле Россия, как это ни покажется странным в условиях санкций, сейчас является островком стабильности — здесь события прогнозировать легче, развитие событий, чем в мире», — сказал Белоусов журналистам по итогам первого дня форума АТЭС.

Он добавил, что мировая рецессия окажет минимальное влияние на внешнюю торговлю РФ, ограничения коснутся логистики и расчетов. «Что касается влияния мировой рецессии на внешнюю торговлю, то вы знаете сейчас ситуацию — у нас внешняя торговля и так просела, там ограничения носят сейчас в основном логистический характер. Ограничения, связанные с расчетами, — там, я думаю, влияние будет минимальным», — добавил Белоусов.