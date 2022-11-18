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РВСН перевооружают ракетный полк Ясненского соединения на комплекс «Авангард»

16:32 18.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) приступили к перевооружению очередного ракетного полка Ясненского ракетного соединения на комплекс «Авангард». Об этом заявили в пятницу Минобороны РФ.

«В Оренбургской области продолжаются работы по перевооружению Ясненского соединения РВСН на ракетный комплекс шахтного базирования „Авангард“, — сообщили в ведомстве.

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