Жестокость украинских военных к пленным должна караться смертной казнью, считает Слуцкий
17:00 18.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидер ЛДПР, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий считает, что жестокость украинских военных по отношению к российским пленным должна караться смертной казнью.
«Надо разобраться, подлинные ли это кадры [расстрела российских военнопленных], но если это не фейк, тогда диагноз может быть только один. <…> У нас с 1996 года, когда мы вступили в Совет Европы, применяется мораторий на вынесение приговоров, связанных с высшей мерой названия. Такую жестокость, которую мы видели, иначе диагностировать нельзя, как достойную именно такого приговора», — сказал Слуцкий, слова которого приводит пресс-служба фракции ЛДПР в пятницу.
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