Почти 50% энергосистемы Украины выведено из строя — Шмыгаль

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти половина энергетической инфраструктуры Украины выведена из строя. Об этом в пятницу заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на совместном брифинге с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом в Киеве.

«Почти половина нашей энергетической системы выведена из строя», — приводит его слова агентство Укринформ. Глава правительства отметил, что в этих условиях «Украина нуждается в дополнительной поддержке от европейских партнеров как в сфере энергетики и поставок дополнительного оборудования, так и в средствах для закупки дополнительных объемов газа, а также для большей поддержки энергетического сектора».