Премьер Венгрии назвал сумму, которая потеряла страна из-за санкций ЕС против РФ
18:25 18.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Он отметил, что ошибочная санкционная политика Брюсселя «вызвала резкий рост цен на энергоносители, который привел к дефициту в венгерской экономике в размере 10 млрд евро в год». Правительство надеется, что экономика страны сможет компенсировать потерю 6 млрд евро, однако оставшаяся часть в размере 4 млрд «ляжет на бюджет тяжким бременем».
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