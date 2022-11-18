Премьер Венгрии назвал сумму, которая потеряла страна из-за санкций ЕС против РФ

18:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия потеряла в этом году из-за санкций Евросоюза против России 10 млрд евро. Об этом заявил в пятницу венгерский премьер-министр Виктор Орбан, выступая на заседании Постоянной венгерской конференции — организации, созданной в целях укрепления связей между венграми внутри страны и за рубежом.

Он отметил, что ошибочная санкционная политика Брюсселя «вызвала резкий рост цен на энергоносители, который привел к дефициту в венгерской экономике в размере 10 млрд евро в год». Правительство надеется, что экономика страны сможет компенсировать потерю 6 млрд евро, однако оставшаяся часть в размере 4 млрд «ляжет на бюджет тяжким бременем».