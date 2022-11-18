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НОВОСТИ

Процент валютных депозитов физлиц в России достиг очередного минимума

19:45 18.11.2022 Источник: Интерфакс

Доля валютных депозитов физлиц снизилась с 12,1% в августе до 10,5% по итогам сентября, в очередной раз в этом году обновив исторический минимум, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ "Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики".

Усилившийся отток валютных сбережений из банков составил в сентябре около $7 млрд. Чтобы замедлить сокращение валютного фондирования, банки в том числе смягчали условия ведения валютных счетов - уменьшили комиссии и увеличили остатки, с которых начисляются комиссии, отмечает ЦБ.

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