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Страны G7 собираются вскоре анонсировать потолок цен на российскую нефть - СМИ

20:20 18.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны «Большой семерки» (G7) планируют 23 ноября анонсировать, на каком уровне будет установлен потолок цен на российскую нефть. Об этом в пятницу сообщило агентство Блумберг.

По сведениям его источников, американская администрация намерена перед встречей постпредов стран Евросоюза, запланированной на среду, «в частном порядке» уведомить о предложении Группы семи. Согласно плану, о предельной цене могут объявить в тот же вечер в том случае, если постпреды государств — членов ЕС поддержат предложение.

При этом другой источник агентства, знакомый с ходом переговоров, не смог подтвердить означенную дату.

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