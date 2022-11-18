Страны G7 собираются вскоре анонсировать потолок цен на российскую нефть - СМИ
20:20 18.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По сведениям его источников, американская администрация намерена перед встречей постпредов стран Евросоюза, запланированной на среду, «в частном порядке» уведомить о предложении Группы семи. Согласно плану, о предельной цене могут объявить в тот же вечер в том случае, если постпреды государств — членов ЕС поддержат предложение.При этом другой источник агентства, знакомый с ходом переговоров, не смог подтвердить означенную дату.
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