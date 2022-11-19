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НОВОСТИ

В США не могут оценить запасы ракет у России — NYT

08:30 19.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные страны и Украина считали, что запасы ракет у России подходят к концу, однако последняя масштабная атака во вторник поставила под сомнение такие оценки. Об этом пишет в пятницу газета «Нью-Йорк таймс».

Издание отмечает, что ранее украинские власти утверждали, что, по их оценкам, запасы ракет в распоряжении России значительно сократились в ходе конфликта. Однако, признает газета, проверить эти заявления невозможно, как и относительно точно оценить сохраняющиеся у России запасы данного типа вооружений. «Нью-Йорк таймс» приводит слова старшего советника Центра стратегических и международных исследований Марка Кансиана о том, что «лишь немногие официальные лица на Западе обладают точной информацией о запасах в российском военном арсенале».

Газета указывает, что сохранение способности России предпринимать масштабные ракетные атаки может иметь ряд объяснений: ракеты и беспилотники могли быть закуплены у Ирана и КНДР, Россия смогла наладить производство большого количества ракет за счет мобилизации оборонных предприятий и перевода их в беспрерывный режим работы, Россия могла ранее создать большие запасы ракет на случай конфликта с НАТО. Кроме того, предполагает издание, для атак по наземным целям могут использоваться ракеты систем ПВО.

Конкретных доказательств озвученным версиям «Нью-Йорк таймс» не приводит. Обвинения в закупке Россией оружия у Ирана и КНДР неоднократно опровергались российскими официальными лицами.

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