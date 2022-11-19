В доме в Тымовском, предварительно, взорвался 20-литровый газовый баллон

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Причиной взрыва в жилом доме в поселке Тымовское на Сахалине, по предварительным данным, стал 20-литровый газовый баллон. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах в субботу.

«Предварительно, взорвался 20-литровый газовый баллон, находившийся на балконе. Баллоны такого объема запрещено ставить в жилых помещениях, разрешены только объемом до пяти литров», — сказал собеседник агентства.

Взорвавшийся баллон, по основной версии, был подключен к плите для приготовления пищи.