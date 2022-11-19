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В мире наступает понимание того, что изоляция России углубит кризис — Белоусов

14:00 19.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов считает, что в мире наступает понимание того, что попытки изолировать Россию ведут лишь к углублению кризиса. Белоусов добавил, что на полях АТЭС у него не было контактов с представителями США, но были «вполне доверительные» контакты с представителями других «недружественных» стран.

«Могу честно сказать, что на уровне вице-президента у меня не было встреч и разговоров за исключением общих мероприятий, где они неизбежно состоялись. С другими представителями стран, так называемых недружественных, были и вполне доверительные, поэтому какого-то дискомфорта в этой части я не ощущаю. И я думаю, что наступает понимание того, что попытки изолировать Россию ведут только к углублению кризиса», — сказал Белоусов журналистам по итогам саммита АТЭС, где он возглавлял российскую делегацию.

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