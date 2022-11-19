В мире наступает понимание того, что изоляция России углубит кризис — Белоусов
14:00 19.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов считает, что в мире наступает понимание того, что попытки изолировать Россию ведут лишь к углублению кризиса. Белоусов добавил, что на полях АТЭС у него не было контактов с представителями США, но были «вполне доверительные» контакты с представителями других «недружественных» стран.
«Могу честно сказать, что на уровне вице-президента у меня не было встреч и разговоров за исключением общих мероприятий, где они неизбежно состоялись. С другими представителями стран, так называемых недружественных, были и вполне доверительные, поэтому какого-то дискомфорта в этой части я не ощущаю. И я думаю, что наступает понимание того, что попытки изолировать Россию ведут только к углублению кризиса», — сказал Белоусов журналистам по итогам саммита АТЭС, где он возглавлял российскую делегацию.
НОВОСТИ
- 13:00 19.11.2022
- В Москве выявили 727 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:30 19.11.2022
- В доме в Тымовском, предварительно, взорвался 20-литровый газовый баллон
- 12:00 19.11.2022
- Британия столкнется с самым серьезным падением уровня жизни за всю историю наблюдений - The Guardian
- 11:30 19.11.2022
- В России выявили 5 445 случаев заражения ковидом за сутки
- 11:00 19.11.2022
- В ВСУ признали, что обломки, упавшие в Польше, могли быть от украинской ракеты — WP
- 10:30 19.11.2022
- Си Цзиньпин назвал конструктивной встречу с Байденом на Бали
- 10:00 19.11.2022
- Лидеры АТЭС «осуждают войну на Украине», но признают наличие «других мнений» по ситуации
- 09:30 19.11.2022
- Россия не начала бы СВО, если США десятилетиями не настраивали Украину против РФ — Антонов
- 09:00 19.11.2022
- В результате взрыва в жилом доме на Сахалине погибло четыре человека
- 08:50 19.11.2022
- США считают упавшую в Польше ракету украинской, контактировали с Киевом — Белый дом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать