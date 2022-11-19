Средства ПВО РФ уничтожили 10 украинских беспилотников за сутки

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 10 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 10 беспилотных летательных аппаратов противника в районах населенных пунктов Кременная, Новокраснянка Луганской Народной Республики, Новотроицкое, Максимовка, Ольгинка и Угледар Донецкой Народной Республики», — сказал Конашенков.