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Украина должна назвать всех организаторов провокационного обстрела Польши — Мирошник

18:00 19.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина должна предъявить международному сообществу всех, кто организовал обстрел Польши, намеренно провоцируя эскалацию. Об этом заявил в субботу бывший посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник.

«Украина должна представить всю преступную цепочку, организовавшую стрельбу по Польше и намеренно провоцировавшую эскалацию. После того, как уже все признали и согласились, что обстрел Польши ракетами С-300 был преднамеренной провокацией, необходимо предъявить „международному сообществу“ всю цепочку, которая угрожала миру эскалацией, нанесла ракетный удар по территории государства НАТО и убила двух мирных жителей», — написал он в своем телеграм-канале.

По словам Мирошника, мир должен знать, кто нажал кнопку «Пуск», кто дал приказ нажать эту кнопку и кто ввел координаты. «Кто разрешил огонь в противоположную от обстрела сторону? Кто тут же в медиа начал преднамеренно обвинять Россию и выгораживать убийц и провокаторов?! Согласитесь, много вопросов, и на них нужно дать ответы, а потом наказать виновных» — говорится в заявлении экс-посла.

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