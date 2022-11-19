Сунак прибыл в Киев и заявил, что Великобритания будет поддерживать Украину до конца
18:30 19.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак совершил свой первый визит на Украину, где встретился с президентом Владимиром Зеленским. Видеоролик, в котором показано прибытие Сунака в Мариинский дворец в Киеве, был размещен в субботу на странице главы британского правительства в «Твиттере».
«Британия знает, что значит сражаться за свободу. Мы с вами до конца», — говорится в сообщении на английском и украинском языках, которое сопровождает видео.
В минутном ролике видно, как Зеленский приветствует Сунака, а затем беседует с ним один на один, сидя за столом в одном из залов дворца.
Великобритания передаст Украине 125 зенитных орудий, а также спецсредства для укрепления противовоздушной обороны и борьбы с беспилотниками. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу канцелярией британского премьера Риши Сунака после его прибытия в Киев и встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
НОВОСТИ
- 18:00 19.11.2022
- Украина должна назвать всех организаторов провокационного обстрела Польши — Мирошник
- 17:30 19.11.2022
- Средства ПВО РФ уничтожили 10 украинских беспилотников за сутки
- 17:00 19.11.2022
- Решение Польши отказать Лаврову в участии в СМИД ОБСЕ беспрецедентно — МИД РФ
- 16:00 19.11.2022
- Главным бенефициаром отъезда россиян из-за СВО стала Армения - Forbes
- 15:00 19.11.2022
- Подразделения союзных сил продвигаются по всей линии фронта — Пушилин
- 14:00 19.11.2022
- В мире наступает понимание того, что изоляция России углубит кризис — Белоусов
- 13:00 19.11.2022
- В Москве выявили 727 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:30 19.11.2022
- В доме в Тымовском, предварительно, взорвался 20-литровый газовый баллон
- 12:00 19.11.2022
- Британия столкнется с самым серьезным падением уровня жизни за всю историю наблюдений - The Guardian
- 11:30 19.11.2022
- В России выявили 5 445 случаев заражения ковидом за сутки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать