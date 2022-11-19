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Сунак прибыл в Киев и заявил, что Великобритания будет поддерживать Украину до конца

18:30 19.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак совершил свой первый визит на Украину, где встретился с президентом Владимиром Зеленским. Видеоролик, в котором показано прибытие Сунака в Мариинский дворец в Киеве, был размещен в субботу на странице главы британского правительства в «Твиттере».

«Британия знает, что значит сражаться за свободу. Мы с вами до конца», — говорится в сообщении на английском и украинском языках, которое сопровождает видео.

В минутном ролике видно, как Зеленский приветствует Сунака, а затем беседует с ним один на один, сидя за столом в одном из залов дворца.

Великобритания передаст Украине 125 зенитных орудий, а также спецсредства для укрепления противовоздушной обороны и борьбы с беспилотниками. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу канцелярией британского премьера Риши Сунака после его прибытия в Киев и встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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