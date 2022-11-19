Зеленский не хочет переговоров, чтобы не признавать реалии распада Украины — Медведев
19:30 19.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запад не желает окончательного разрыва с РФ, поэтому толкает Киев к переговорам с Москвой, но украинский президент Владимир Зеленский их не хочет, чтобы не признавать реалии распада Украины. Такое мнение высказал в субботу зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.
Он отметил, что никто, включая поляков, не принял «неуклюжих попыток» Украины перевести ответственность за ракетный инцидент в Польше на Россию. И это, по мнению замглавы СБ РФ, важный симптом того, что «от киевского режима все сильно устали», в особенности от Зеленского, «который постоянно нагнетает страсти» и «вымогает все новые и новые подачки деньгами и оружием».
«США, НАТО и Евросоюз не хотят окончательного разрыва с Россией, чреватого третьей мировой. Отсюда участившиеся попытки окоротить и вразумить Киев, вытолкнуть его на переговоры», — написал Медведев. Однако, продолжил он, «Зеленскому переговоры не нужны по вполне очевидным шкурным причинам», и «более того, они для него очень опасны».
«Ведь если не признать реалии распада Украины, бессмысленно садиться за стол. А признаешь — укокошат собственные националисты, которые находятся в связке с армейской верхушкой. И которых он боится до обморока», — полагает зампред Совбеза. Эту ситуацию он обозначил шахматным термином «цугцванг» (когда любой ход игрока ведет к ухудшению его позиции).
НОВОСТИ
- 20:00 19.11.2022
- ЕС планирует направить военную миссию в Нигер — СМИ
- 19:00 19.11.2022
- Шесть газовых станций Ленобласти переведут на резервную схему из-за крупного пожара на газопроводе
- 18:30 19.11.2022
- Сунак прибыл в Киев и заявил, что Великобритания будет поддерживать Украину до конца
- 18:00 19.11.2022
- Украина должна назвать всех организаторов провокационного обстрела Польши — Мирошник
- 17:30 19.11.2022
- Средства ПВО РФ уничтожили 10 украинских беспилотников за сутки
- 17:00 19.11.2022
- Решение Польши отказать Лаврову в участии в СМИД ОБСЕ беспрецедентно — МИД РФ
- 16:00 19.11.2022
- Главным бенефициаром отъезда россиян из-за СВО стала Армения - Forbes
- 15:00 19.11.2022
- Подразделения союзных сил продвигаются по всей линии фронта — Пушилин
- 14:00 19.11.2022
- В мире наступает понимание того, что изоляция России углубит кризис — Белоусов
- 13:00 19.11.2022
- В Москве выявили 727 случаев заражения коронавирусом за сутки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать