Зеленский не хочет переговоров, чтобы не признавать реалии распада Украины — Медведев

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад не желает окончательного разрыва с РФ, поэтому толкает Киев к переговорам с Москвой, но украинский президент Владимир Зеленский их не хочет, чтобы не признавать реалии распада Украины. Такое мнение высказал в субботу зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что никто, включая поляков, не принял «неуклюжих попыток» Украины перевести ответственность за ракетный инцидент в Польше на Россию. И это, по мнению замглавы СБ РФ, важный симптом того, что «от киевского режима все сильно устали», в особенности от Зеленского, «который постоянно нагнетает страсти» и «вымогает все новые и новые подачки деньгами и оружием».

«США, НАТО и Евросоюз не хотят окончательного разрыва с Россией, чреватого третьей мировой. Отсюда участившиеся попытки окоротить и вразумить Киев, вытолкнуть его на переговоры», — написал Медведев. Однако, продолжил он, «Зеленскому переговоры не нужны по вполне очевидным шкурным причинам», и «более того, они для него очень опасны».

«Ведь если не признать реалии распада Украины, бессмысленно садиться за стол. А признаешь — укокошат собственные националисты, которые находятся в связке с армейской верхушкой. И которых он боится до обморока», — полагает зампред Совбеза. Эту ситуацию он обозначил шахматным термином «цугцванг» (когда любой ход игрока ведет к ухудшению его позиции).