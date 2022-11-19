Шесть газовых станций Ленобласти переведут на резервную схему из-за крупного пожара на газопроводе

19:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Шесть газовых станций Ленобласти переведут на резервную схему из-за ЧП. Сегодня на газопроводе под Всеволожском произошёл пожар.

Подача газа в частный сектор приостановлена, сообщает пресс-служба областного правительства.

«В зоне отключения из-за пожара оказались шесть газораспределительных станций. Сейчас их переводят на резервную схему снабжения. Подача газа в частный сектор Всеволожского района будет восстановлена в течение четырёх часов», — говорится в пресс-релизе.

Информации о пострадавших не поступало. К месту ЧП подключился пожарный поезд. После доследственной проверки СК примет решение о возбуждении уголовного дела. Говорит Москва