РФ располагает «впечатляющими вооружениями», Украину ждет «суровая зима» — Остин

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны США Ллойд Остин считает, что Россия располагает производящими впечатление вооружениями, а предстоящая зима будет для Украины трудной. Такую точку зрения он изложил в субботу во время выступления на ежегодном Форуме по безопасности в Галифаксе. Трансляцию выступления Остина вели на сайте форума.

«Вы знаете, у россиян огромная армия и впечатляющие вооружения», — отметил шеф Пентагона. Вместе с тем, по его версии, даже это не позволило российской стороне «одержать верх» на Украине. Остин привел утверждение президента США Джо Байдена относительно того, что «Украина никогда не станет победой России». «Мы знаем, что впереди могут быть трудности, поскольку Украину ждет суровая зима», — констатировал шеф Пентагона. Он заверил, что США и их союзники намерены оказывать дальнейшую поддержку Киеву.