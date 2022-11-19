РФ располагает «впечатляющими вооружениями», Украину ждет «суровая зима» — Остин
21:00 19.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр обороны США Ллойд Остин считает, что Россия располагает производящими впечатление вооружениями, а предстоящая зима будет для Украины трудной. Такую точку зрения он изложил в субботу во время выступления на ежегодном Форуме по безопасности в Галифаксе. Трансляцию выступления Остина вели на сайте форума.
«Вы знаете, у россиян огромная армия и впечатляющие вооружения», — отметил шеф Пентагона. Вместе с тем, по его версии, даже это не позволило российской стороне «одержать верх» на Украине. Остин привел утверждение президента США Джо Байдена относительно того, что «Украина никогда не станет победой России». «Мы знаем, что впереди могут быть трудности, поскольку Украину ждет суровая зима», — констатировал шеф Пентагона. Он заверил, что США и их союзники намерены оказывать дальнейшую поддержку Киеву.
Новости
- 20:30 19.11.2022
- США намерены не допустить подавления системы ПВО Украины — Пентагон
- 20:00 19.11.2022
- ЕС планирует направить военную миссию в Нигер — СМИ
- 19:30 19.11.2022
- Зеленский не хочет переговоров, чтобы не признавать реалии распада Украины — Медведев
- 19:00 19.11.2022
- Шесть газовых станций Ленобласти переведут на резервную схему из-за крупного пожара на газопроводе
- 18:30 19.11.2022
- Сунак прибыл в Киев и заявил, что Великобритания будет поддерживать Украину до конца
- 18:00 19.11.2022
- Украина должна назвать всех организаторов провокационного обстрела Польши — Мирошник
- 17:30 19.11.2022
- Средства ПВО РФ уничтожили 10 украинских беспилотников за сутки
- 17:00 19.11.2022
- Решение Польши отказать Лаврову в участии в СМИД ОБСЕ беспрецедентно — МИД РФ
- 16:00 19.11.2022
- Главным бенефициаром отъезда россиян из-за СВО стала Армения - Forbes
- 15:00 19.11.2022
- Подразделения союзных сил продвигаются по всей линии фронта — Пушилин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать