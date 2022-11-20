За пять часов явка на выборах президента Казахстана составила 38,55% - ЦИК

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Явка на проходящих в воскресенье в Казахстане внеочередных выборах президента к 12:00 (09:00 мск) составила 38,55%. Об этом сообщил на брифинге член ЦИК Асылбек Смагулов.



«Согласно данным, представленным избирательными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы по состоянию на 12 часов избирательные бюллетени получили 38,55% от общего количества избирателей, включенных в списки», — сказал он.



Голосование проводится с 07:00 до 20:00 по местному времени, в отдельных случаях местные избиркомы могут продлевать время работы участков.



