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За пять часов явка на выборах президента Казахстана составила 38,55% - ЦИК

10:30 20.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Явка на проходящих в воскресенье в Казахстане внеочередных выборах президента к 12:00 (09:00 мск) составила 38,55%. Об этом сообщил на брифинге член ЦИК Асылбек Смагулов.

«Согласно данным, представленным избирательными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы по состоянию на 12 часов избирательные бюллетени получили 38,55% от общего количества избирателей, включенных в списки», — сказал он.

Голосование проводится с 07:00 до 20:00 по местному времени, в отдельных случаях местные избиркомы могут продлевать время работы участков.

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