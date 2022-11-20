За пять часов явка на выборах президента Казахстана составила 38,55% - ЦИК
10:30 20.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Согласно данным, представленным избирательными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы по состоянию на 12 часов избирательные бюллетени получили 38,55% от общего количества избирателей, включенных в списки», — сказал он.
Голосование проводится с 07:00 до 20:00 по местному времени, в отдельных случаях местные избиркомы могут продлевать время работы участков.
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